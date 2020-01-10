إنييستا يمني النفس بالعودة إلى برشلونة

صرح النجم السابق لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم، أندرياس إنييستا، بأنه يرغب في تولي مهمة تدريب الفريق الكتالوني، يوما ما، بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال الرسام إنيتستا، لاعب فريق "فيسيل كوبي" الياباني، في مقابلة مع "سبورت الإسبانية": "في مرحلة ما، أريد العودة إلى برشلونة، ولكن هذا من الناحية النظرية فقط. أما الآن، فما زلت أشعر بأنني لاعب كرة قدم".

وأضاف: "تبقى لدي عامان هنا في عقدي باليابان، ولا أدري إذا كنت سأستمر بعدها في الملاعب لمدة سنة أخرى أو سأكتفي بتلك المدة، كل هذا يتوقف على مدى قدرتي على العطاء. ولكن بغض النظر عن ذلك، أود أن أصبح مدربا بعد وضع حد لمسيرتي الاحترافية".

وحصد النجم الإسباني، البالغ من العمر 35 عاما، الكثير من الألقاب خلال مسيرته الحافلة بالانتصارات والإنجازات مع برشلونة في الفترة (1996-2018).

وتوج أندرياس إنييستا مع فيسيل كوبي بلقب كأس الإمبراطور مع بداية الموسم الجاري.

المصدر: وكالات