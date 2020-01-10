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غونزالو ميرو: برشلونة يتفق مع فالفيردي على موعد رحيله

الرياضة

غونزالو ميرو: برشلونة يتفق مع فالفيردي على موعد رحيله
AFP LLUIS GENE
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كشف الصحفي الإسباني، غونزالو ميرو، أن المدير الفني لفريق برشلونة لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، سيرحل عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.

ونقل حساب "@ElGolazoDeGol" على موقع "تويتر" عن الصحفي غونزالو ميرو، قوله: "فالفيردي سينهي علاقته مع برشلونة في يونيو. هذا القرار اتخذه هو والنادي".

وجاء ذلك بالرغم من أن مدير العلاقات المؤسسية في النادي الكتالوني، غويليرمو أمور مارتينيز، أكد أن "البارسا" بحاجة إلى مواصلة هذا الموسم الطويل، وعدم وجود نية لإقالة فالفيردي، وذلك ردا على تقارير إعلامية تحدثت، في وقت سابق من اليوم، عن إمكانية إقالة مدرب برشلونة عقب هزيمته أمام أتلتيكو مدريد (2-3)، أمس الخميس، في الدور قبل النهائي لكأس السوبر.

يذكر أن إرنستو فالفيردي، البالغ من العمر 55 عاما، تولى تدريب برشلونة في عام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب "الليغا" المحلية في مناسبتين، كما فاز معه بكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

المصدر: championat.com 

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