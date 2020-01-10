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شاهد.. موقف ميسي مع مشجع سعودي وردة فعل الأمن

الرياضة

شاهد.. موقف ميسي مع مشجع سعودي وردة فعل الأمن
AFP
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انتشر فيديو لمشجع يعتقد أنه سعودي الجنسية، لحظة اقتحامه ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، الذي احتضن أمس الخميس، مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وظهر المشجع، وهو يركض بأقصى سرعته وسط الملعب، بعد انتهاء المباراة، قبل أن يرتمي على نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويحتضنه بطريقة تبدو مزعجة نوعا ما لميسي، الذي لم يحرك ساكنا، وانتظر تدخل الأمن، الذي أبعد المشجع، واقتاده إلى خارج الملعب.

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وتأهل أتلتيكو مدريد بفوزه على برشلونة 3-2، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يواجه الأحد المقبل، جاره ريال مدريد، المتأهل على حساب فالنسيا (3-1).

 المصدر: مواقع التواصل

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