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ساديو ماني: أحب اليمن (فيديو)

الرياضة

ساديو ماني: أحب اليمن (فيديو)
AFP
ساديو ماني: أحب اليمن (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لنجم نادي ليفربول ومنتخب السنغال، ساديو ماني، وهو يتحدث بحب عن اليمن.

وظهر ماني وهو يتحدث إلى طفلة في شوارع لندن، حيث طلب من الطفلة التي يبدو أنها يمنية، أن تقول له شيئا، فقالت له "أنا أحب اليمن"، ورد ماني عليها بالقول: "وأنا أيضا أحب اليمن".

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ولقي الفيديو، الذي أعيد نشره تزامنا مع فوز السنغالي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، رواجا وسعا على مواقع التوصل الاجتماعي.

وتوج ماني الثلاثاء الماضي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تفوق على زميله في نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح،  وجناح نادي مانشستر سيتي، النجم الجزائري رياض محرز.

المصدر: مواقع التواصل

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