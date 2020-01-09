الاتحاد الإيطالي يعاقب لاتسيو بعد إساءة جماهيره لبالوتيلي

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غرامة قدرها 20 ألف يورو على لاتسيو، بعد أن وجه جمهوره إهانة عنصرية لمهاجم بريشيا، ماريو بالوتيلي، خلال مباراة جمعت الفريقين الأحد الماضي.

وذكرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي في بيان، أنها ستجري مزيدا من التحقيقات لتحدد بدقة مرتكبي الواقعة من بين جمهور فريق لاتسيو الزائر.

وتم توجيه طلب إلى لاتسيو للتعاون مع الشرطة لتحديد المتورطين.

Lazio fined €20,000 for fans’ racial abuse of Mario Balotelli https://t.co/0uTG8PQvdc — The Guardian (@guardian) January 8, 2020

وأفاد بيان صادر عن رابطة الدوري الإيطالي، بأن جمهور لاتسيو "أطلق هتافات عنصرية تجاه لاعب من الفريق المنافس في الدقيقتين 21 و29 من الشوط الأول" إضافة إلى وقائع أخرى.

وأضاف أن حكم المباراة أوقفها بعد نصف ساعة، كما طلبت إدارة الملعب من مشجعي لاتسيو أن يتوقفوا عن توجيه الإهانة.

وعقب اللقاء وجه بالوتيلي، الذي شوهد وهو يشكو للحكم بسبب الهتافات العنصرية خلال المباراة، كلمة إلى مشجعي لاتسيو، على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، قائلا "عار عليكم"، بينما نأى لاتسيو بنفسه عن الهتافات المسيئة إلى بالوتيلي.

وأحرز بالوتيلي، الذي واجه عدة إساءات عنصرية طيلة مسيرته الرياضية، هدف التقدم لفريقه بريشيا، الذي خسر على أرضه أمام لاتسيو، بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: وكالات