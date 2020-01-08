"ثعالب" ليستر سيتي تسقط في فخ أستون فيلا

سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل (1-1) بعقر داره أمام ضيفه أستون فيلا، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

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ووضع المدافع الفرنسي فريدريك جولبيرت فريق أستون فيلا في المقدمة، بهدف سجله عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو بهدف التعادل لفريق "ثعالب" سيتي، بحلول الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ووكز"، بمدينة ليستر.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على ملعب "فيلا بارك" الخاص بفريق أستون فيلا.

المصدر: RT