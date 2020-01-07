 
مباشر

السيتي يهزم اليونايتد في "ديربي" مدينة مانشستر (فيديو)

الرياضة

السيتي يهزم اليونايتد في
AFP Paul ELLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n140

تغلب فريق مانشستر سيتي على جاره اليونايتد (3-1) في "الديربي" الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل ثلاثية السيتي كل من البرتغالي برناردو سيلفا (د. 17)، والجزائري رياض محرز(د. 33)، وأندرياس بيريرا (د.39 خطأ في مرماه).

بينما سجل المهاجم ماركوس راشفورد هدف "الشياطين الحمر" اليتيم في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد".

ووضع مانشستر سيتي قدما له في نهائي المسابقة، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام على أرضه وبين جماهيره يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، على ملعب "الاتحاد".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب