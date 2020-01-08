ساري يكشف سر سعادة رونالدو

صرح المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم موريتسيو ساري، بأن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يعد يعاني من مشاكل في الركبة، ولذا يراه سعيدا من جديد.

إقرأ المزيد

ونقل موقع "A Bola" عن ساري قوله: "رونالدو لم يعد يعاني من مشاكل في الركبة. يتمتع من جديد بحالة بدنية ونفسية ممتازة. وأخيرا، أراه سعيدا لأن الإصابة لا تسبب له القلق. الآن يمكنه أن يصدم مرة أخرى أفضل مستوى في كرة قدم".

وقاد رونالدو فريقه "اليوفي" إلى تحقيق فوز ساحق في مباراته الأخيرة على ضيفه كالياري(4-0) التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" ثلاثة أهداف في شباك كالياري، ليوقع بذلك على أول "هاتريك" له بقميص "البيانكونيري"، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 13 هدفا.

المصدر: وكالات