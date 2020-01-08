رونالدو ينشر صورة قد يحسده عليها شوارزنيغر نفسه

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، صورة جديدة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تعكس مدى شغفه للتدريبات واهتمامه بلياقته البدنية.

ويظهر رونالدو البالغ من العمر 34 عاما في الصورة، وهو يمارس تمرين القرفصاء مع الغلة الحديدية، وتبرز عضلاته بوضوح على طريقة لاعبي كمال الأجسام أمثال الأسطورة أرنولد شوارزنيغر، ووقع الدون على الصورة عبارة "تدريب الصباح".

وتألق رونالدو "صاروخ ماديرا" مطلع العام الجديد 2020، بإحرازه ثلاثة أهداف في ممرى كالياري (4-0)، ليوقع بذلك على أول "هاتريك" له بقميص "البيانكونيري"، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 13 هدفا.

المصدر: وكالات