محرز: أنا الرجل في مدينتي

نشر النجم الجزائري رياض محرز المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مرفقا إياها بتعليق فيه إشارات كثيرة.

وشارك صاحب الـ28 عاما، الصورة مع متابعيه وأرفقها بتعليق: "أنا الرجل في مدينتي".

ولقيت التدوينة تفاعلا كبيرا، حتى أن زميل محرز في "السيتي"، الفرنسي بنجامين ميندي، تفاعل معها وعلق قائلا: "أوكي"، أي أنه يشاطر الجزائري رأيه.

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واعتبر معظم المتفاعلين مع التدوينة، أنها كانت موجهة لجهة معينة، ولكن دون تسمية الأمور بمسمياتها.

ويمر محرز حاليا، بأزهى فترة في مسيرته الرياضية، بعدما فرض نفسه أساسيا في تشكيلة "السيتيزنز"، ولكنه على مستوى الحياة الشخصية، يعيش حالة عصيبة نوعا ما، في ظل انتشار أنباء عن توتر علاقته مع زوجته ريتا جوهال، وذلك بعدما ذكرت تقارير إنجليزية أن الأخيرة شوهدت في أحد النوادي الليلية بلندن برفقة الملاكم البريطاني الشهير أنطوني جوشوا.

تجدر الإشارة إلى أن محرز، الذي حل ثالثا في جائزة الاتحاد الإفريقي لأفضل لاعب في العام 2019، سجل هدفا رائعا خلال فوز فريقه (3-1) أمس الثلاثاء على جاره مانشستر يونايتد، في ذهاب كأس الرابطة الإنجليزية.

المصدر: وكالات