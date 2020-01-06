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قطر تستضيف بطولة كأس القناة الرياضية الروسية "بريمير- ماتش"

الرياضة

قطر تستضيف بطولة كأس القناة الرياضية الروسية
Sputnik
صورة من الأرشيف
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تستضيف قطر في الفترة ما بين (1 و9 فبراير 2020) بطولة كأس القناة الرياضية الروسية "بريمير- ماتش" الودية بكرة القدم، بمشاركة ثلاثة أندية روسية، إضافة إلى فريق "بارتيزان" الصربي.

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وتأتي هذه البطولة ضمن استعدادات الأندية الروسية، وهي: سبارتاك موسكو، لوكوموتيف موسكو، وروستوف من مدينة روستوف على نهر الدون، للمباريات المتبقية من الدوري المحلي الممتاز.

يذكر أن سبارتاك موسكو، توّج بكأس النسخة الماضية للبطولة "فونبيت ماتش بريمير" الودية، على حساب جاره لوكوموتيف إثر فوزه عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT

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