سبارتاك موسكو يتوّج في قطر ببطولة ودية (فيديو)

توّج سبارتاك موسكو بكأس بطولة "فونبيت ماتش بريمير" الودية لكرة القدم، بعد تغلبه على جاره لوكوموتيف برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل رباعية سبارتاك كل من، البرازيلي آيرتون في الدقيقة 1، وألكسندر لوموفيتسكي في الدقيقة 31، وزي لويس (من الرأس الأخضر) هدفين في الدقيقتين 84 و86.

واستضافت قطر البطولة التي شاركت فيها أربعة فرق من الدوري الروسي الممتاز، فبالإضافة لسبارتاك المتوّج باللقب ولوكوموتيف الوصيف، شارك زينيت سان بطرسبورغ الذي حل ثالثا، وروستوف صاحب المركز الرابع والأخير.

المصدر: sport-express.ru