إعلان الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لعام 2019

حصل الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2019، في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في النسخة الخامسة له.

وتصدر محمد صلاح القائمة برصيد 510 نقاط، متقدما على الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، الذي حصل على 432 نقطة، وتلاهما الدولي المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي، برصيد 86 نقطة.

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وعلى صعيد المنتخبات فقد حصد بطل كأس أمم إفريقيا "مصر 2019" منتخب الجزائر جائزة الأفضل برصيد 810 نقاط، متقدما على نظيره القطري

بطل آسيا، وتلاهما منتخب البحرين بطل كأس الخليج.

أما على صعيد الأندية، فقد حصل فريق الهلال السعودي علي جائزة أفضل نادي عربي في 2019 ، برصيد 720 نقطة، متفوقا على كل من الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الدوري التونسي، والزمالك المصري بطل كأس الاتحاد الإفريقي وبطل كأس مصر.

وشارك في الاستفتاء الذي نظم بالتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم،101 إعلامي رياضي من مختلف الدول العربية .

المصدر وكالات