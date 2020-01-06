رياض محرز يتوج بجائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2019

حصل الدولي الجزائري رياض محرز، ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2019، وذلك وفقا لاستفتاء مجلة 'فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وتقدم رياض محرز على كل من الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، والجزائري الآخر رامي بن سبعيني لاعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

Riyad Mahrez élu joueur maghrébin de l'année 2019 https://t.co/tuWb61IiiU — France Football (@francefootball) 6 Ocak 2020

وسبق للنجم الجزائري وأن نال هذا اللقب سنتي (2015 و 2016)، كما يعد أيضا ثالث لاعب جزائري يتوج بعد كل من إسلام سليماني (2013)، وياسين براهيمي (2014).

وقاد رياض محرز منتخب بلاده إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، إضافة إلى فوزه بعدة ألقاب مع فريقه مانشستر سيتي، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الرابطة، كأس انجلترا، كأس كومينيتي شيلد في انجلترا، إضافة إلى

وفي ما يلي قائمة الفائزين بلقب أفضل لاعب مغاربي في السنوات الماضية:

2019 - رياض محرز (الجزائر)

2018 - أنيس البدري (تونس)

2017 - مهدي بن عطية (المغرب)

2016 - رياض محرز (الجزائر)

2015 - رياض محرز (الجزائر)

2014 - ياسين براهيمي (الجزائر)

2013- إسلام سليماني (الجزائر)

المصدر: وكالات