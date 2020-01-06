سواريز يفوز بجائزة لاعب الشهر في "الليغا"

اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، كأفضل لاعب في بطولة الدوري المحلي، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتنافس سواريز على نيل الجائزة، مع دييغو كارلوس، مدافع إشبيلية، وأنخيل رودريجيز، مهاجم خيتافي.

وسجل الدولي الأوروغوياني، 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، خلال 6 مباريات خاضها في شهر ديسمبر الماضي، أي أنه ساهم بتسجيل 10 أهداف، وكان له الفضل الكبير في انتصارات برشلونة الأخيرة.

ورفع سواريز رصيده إلى 11 هدفا في بطولة الدوري الإسباني، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويتخلف بفارق هدفين عن متصدر الترتيب، زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبهدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني (12 هدفا).

تجدر الإشارة إلى أن سواريز، واصل تألقه حتى مع بداية العام الجديد، حيث سجل هدفا وصنع آخر في المباراة الأخيرة لبرشلونة ضد إسبانيول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصدر: وكالات