إيفرتون يثير اهتمام ملياردير روسي

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الإنجليزية أن الملياردير الروسي أليشر أوسمانوف، يرغب بالاستثمار في إيفرتون، لينضم إلى شريكه فرهاد مشيري الذي يملك حصة الأغلبية في أسهم النادي الإنجليزي.

ويبحث أوسمانوف، الذي باع 30% من أسهم أرسنال كان يملكها إلى غريمه الأمريكي ستان كرونكي في أغسطس 2018، عن مجالات جديدة لتعزيز استثماراته في إيفرتون.

وتتولى شركة USM القابضة والمملوكة للملياردير الروسي رعاية ملعب تدريب إيفرتون منذ 2017.

لكن أوسمانوف، مهتم بالحصول على حقوق رعاية في ملعب "براملي مور دوك" الذي ينوي النادي إنشاءه.

وقال أوسمانوف: "يمكنني الحصول على عقد رعاية الفريق، من الممكن أن أمتلك حصة في أسهم النادي، ويرغب إيفرتون في بناء ملعب جديد، لماذا لا يطلق عليه اسم ملعب USM؟".

Alisher Usmanov insists he would love to invest in Everton #ArsenalFChttps://t.co/cVcrWyGXWUpic.twitter.com/b2XUTZSlXZ — Arsenal Report (@Arsenal_Fanly) January 4, 2020

ويحتل إيفرتون، الذي أقال ماركو سيلفا وعين كارلو أنشيلوتي مدربا الشهر الماضي، المركز 11 في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

ويعتبر أوسمانوف من أبرز رجال الأعمال في روسيا فهو يشارك بامتلاك ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في روسيا "كيجا فون" وأكبر بوابة للإنترنت في البلاد Mail.ru، بالإضافة إلى كونه مستثمرا ناجحا في الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية منها الخشب والتعدين.

وتم تصنيف أوسمانوف على أنه أغنى رجل في روسيا لعام 2011 حيث قدرت ثروته آنذاك بحوالي 18.1 مليار دولار أمريكي، كما أنه من أغنى 25 من رجال الأعمال في العالم بحسب مجلة "فوربس".

المصدر: وكالات