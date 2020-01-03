ريال مدريد يحسم أمر صفقاته الشتوية

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قررت عدم إجراء أي صفقات لشراء لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، وأن الأمر قد يقتصر فقط على خروج بعض اللاعبين.

وأفادت الصحيفة بأن الملكي يريد إعارة الثنائي ماريانو دياز القادم من صفوف ليون الفرنسي الموسم الماضي، وإبراهيم دياز الذي لم يشارك أساسيا في أي لقاء للفريق منذ بداية الموسم خلال الميركاتو الشتوي، ولكن النادي لن يتحرك لضم أي أسماء جديدة للفريق.

ويبدو أن القرار جاء بعد ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يرى أن الفريق لا يحتاج تدعيمات في الوقت الراهن، حيث شارك 24 لاعبا في تشكيلاته المختلفة في 24 مباراة لعبها فريقه منذ بداية الموسم.

وكان زيدان قد سئل في مؤتمر صحفي بعد مواجهة أتلتيك بلباو إذا ما كان يفكر بالتعاقد مع مهاجم فكانت إجابته بالنفي.

Mercado de fichajes de invierno, en directo: Reinier apunta a ser el primer refuerzo del Real Madrid de 2020, ¿Pogba?... https://t.co/auARyJAvYE vía @marca — Javi14.⚫🐉 (@VeteranSoldier_) January 3, 2020

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ولم يضم ريال مدريد طوال المواسم الثلاثة الماضية أي لاعب خلال يناير باستثناء إبراهيم دياز العام الماضي قادما من صفوف مانشستر سيتي.

وارتبط النادي الملكي بالعديد من الأسماء عبر التقارير الصحفية مثل كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، وبول بوغبا، نجم مانشتسر يونايتد، في الأسابيع الأخيرة، كذلك كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

لذا إذا ما تمكن ريال مدريد من بيع ماريانو وإعارة إبراهيم دياز، قد يقوم باستقطاب لاعب على الأقل في الميركاتو الشتوي رغم نفي زيدان عدة مرات بأنه ليس بحاجة لتعاقدات في السوق الشتوي.

المصدر: "صحيفة آس الإسبانية"