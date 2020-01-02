عودة "المصابين" إلى تدريبات ريال مدريد (فيديو)

شهدت تدريبات اليوم الأول من العام الجديد لريال مدريد الإسباني عودة كل مارسيلو ولوكاس فاسكيز بعد الشفاء من إصابتهما بشكل كامل.

وشارك مارسيلو وفاسكيز في تدريبات "الملكي" الجماعية، معلنين عن جاهزيتهما لمواجهة خيتافي في مباراة السبت المقبل من الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.

وأوضحت صحيفة "الماركا" أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد لا يدفع بهما في المباراة القادمة أو حتى في مباراة كأس السوبر الإسبانية الأولى ضد فالنسيا والتي ستقام في الأسبوع المقبل.

💪⚽ ¡@MarceloM12 y @Lucasvazquez91 se ejercitaron al mismo ritmo que el resto del grupo en el entrenamiento de hoy! #RMCitypic.twitter.com/WKIyYpPKhQ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 1, 2020

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ولا يريد زيدان أن يخاطر بهما ويفضل أن يتمهل أسبوعا إضافيا قبل الزج بهما للمشاركة بشكل أكيد، كذلك الأمر مع لاعب خط الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز والذي تعافى تماما من إصابته في الركبة.

وتبقى صفوف "المرينغي" ناقصة مع بداية العام الجديد بغياب إيدين هازارد وماركو أسينسيو اللذين ما زالا يتعافيان من إصابتهما.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني بترتيب جدول الليغا برصيد 37 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حقق الفوز في 10 منها، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط.

المصدرك وكالات