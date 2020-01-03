ليفربول يشعل شمعة عام كامل بلا خسارة

أتم ليفربول عاما كاملا من دون خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الخميس 2-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد في ختام المرحلة الـ21، مثبتا خطاه نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وبحسب شبكة إحصاءات "أوبتا"، بات ليفربول ثاني فريق فقط في الدوري الممتاز يجمع 58 نقطة في أول 20 مباراة، بعد مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 الذي انتهى بإحرازه اللقب.

وبعدما توج في العام المنصرم بثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة والكأس السوبر الأوروبية للمرة الرابعة ومونديال الأندية في الدوحة للمرة الأولى في تاريخه، دخل ليفربول السنة الحالية بفوز يخطو به خطوة إضافية على درب رفع كأس الدوري للمرة الأولى منذ 1990.

58 - Liverpool have accumulated 58 points from their 20 Premier League games this season; in English top-flight history, only Manchester City in 2017-18 (also 58) have had as many points at this stage of a campaign (assuming three points for a win all-time). Rolling. pic.twitter.com/NiTiYK4q5r — OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2020

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ولم يعرف ليفربول طعم الخسارة في 37 مباراة في الدوري الممتاز، إذ حقق خلالها 32 فوزا، 11 منها تواليا هذا الموسم، وتعود خسارة "الريدز" الأخيرة في "البريميرليغ" إلى الثالث من يناير 2019 أمام مانشستر سيتي (1-2).

وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بعد الفوز التاسع عشر في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم: "بالطبع هذا أمر جيد لكنه لم يكن هدفنا الليلة، بل الفوز بالمباراة".

وأضاف: "أنا سعيد جدا وفخور جدا باللاعبين (...) الطريقة التي سيطرنا بها على شيفيلد هذا المساء كانت استثنائية".

ويستضيف ليفربول الأحد غريمه إيفرتون في الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا، قبل أن يحل ضيفا على توتنهام السبت المقبل في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

المصدر: "أ ف ب"