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نجم ليفربول يقترب من رقم ميسي

الرياضة

نجم ليفربول يقترب من رقم ميسي
AFP PAUL ELLIS
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وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، سجل هدفه رقم 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "أنفيلد" أمس الخميس منذ بداية الموسم الماضي.

وقد نجح نجم فريق "الريدز" في تسجيل الهدف الثاني في فوز فريقه على شيفيلد يونايتد 2-0، في معقل ليفربول "أنفليد"، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري.

وفي كل الدوريات الخمسة الكبرى، لا يتفوق على ماني في جميع الدوريات الكبرى سوى لاعبين اثنين فقط من حيث التسجيل على ملاعب فريقيهما خلال المدة ذاتها، هما الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة 29 هدفا، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان 27 هدفا.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن ماني يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر لاعبي "البريميرليغ" الأكثر تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات، منذ بداية مسيرته مع ساوثهامبتون عام 2014.

ويتصدر هذه القائمة هاري كين برصيد 174 هدفا، يليه سيرجيو أغويرو بـ167 هدفا، ثم روميلو لوكاكو 113 هدفا، وجيمي فاردي 102 هدف، وساديو ماني 99 هدفا، ورحيم سترلينغ 97 هدفا، ومحمد صلاح 89 هدفا.

المصدر: وكالات

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