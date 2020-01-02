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"الفرعون" صلاح يقود ليفربول للفوز على شيفيلد يونايتد بثنائية (فيديو)

الرياضة

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واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه مع ليفربول، وقاده لتحقيق انتصار جديد بهدفين نظيفين على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح صلاح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله الإسكتلندي أندرو روبرتسون.

وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة للريدز بهدف ثان في الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من "الفرعون" صلاح.

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وبهذا الفوز، عزز ليفربول موقعه في صدارة "البريمير ليغ"، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة في المركز الـ8 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

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