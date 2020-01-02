أليسون بيكر يتوج بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019

توج البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019، وهي جائزة تمنح لأفضل لاعب برازيلي في القارة العجوز.

وجاء في المركز الثاني روبرتو فيرمينو زميل بيكر في "الريدز"، فيما حل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث.

2008: Kaká

2009: Luis Fabiano

2010: Maicon

2011: Thiago Silva

2012: Thiago Silva

2013: Thiago Silva

2014: Neymar

2015: Neymar

2016: Philippe Coutinho

2017: Neymar

2018: Roberto Firmino

2019: Alisson



The first goalkeeper to win the Samba d'Or. 🇧🇷 pic.twitter.com/RVpWpJRNHs — Squawka Football (@Squawka) January 2, 2020

وأصبح أليسون أول حارس في التاريخ يفوز بجائزة السامبا الذهبية.

وتألق أليسون عام 2019، وساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بثلاث بطولات قارية، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج بلقب كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.

OFFICIAL: Alisson Becker has won the 2019 Samba d'Or, an award given to the best Brazilian player in Europe.



Roberto Firmino finished second and Neymar third. pic.twitter.com/3JJ8gtRzxj — Squawka News (@SquawkaNews) January 2, 2020

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وعلى المستوى الفردي، احتكر أليسون كل الجوائز الممكنة المقدمة للحراس لعام 2019 بحصوله على جائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا، وأفضل حارس في العالم من قبل "الفيفا"، وأفضل حارس في العالم المقدمة من "فرانس فوتبول"، وأفضل حارس في كوبا أمريكا، وأفضل حارس في "البريميرليغ".





المصدر: وكالات