أليسون بيكر يتوج بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019
توج البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019، وهي جائزة تمنح لأفضل لاعب برازيلي في القارة العجوز.
وجاء في المركز الثاني روبرتو فيرمينو زميل بيكر في "الريدز"، فيما حل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث.
2008: Kaká— Squawka Football (@Squawka) January 2, 2020
2009: Luis Fabiano
2010: Maicon
2011: Thiago Silva
2012: Thiago Silva
2013: Thiago Silva
2014: Neymar
2015: Neymar
2016: Philippe Coutinho
2017: Neymar
2018: Roberto Firmino
2019: Alisson
The first goalkeeper to win the Samba d'Or. 🇧🇷 pic.twitter.com/RVpWpJRNHs
وأصبح أليسون أول حارس في التاريخ يفوز بجائزة السامبا الذهبية.
وتألق أليسون عام 2019، وساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بثلاث بطولات قارية، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج بلقب كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.
OFFICIAL: Alisson Becker has won the 2019 Samba d'Or, an award given to the best Brazilian player in Europe.— Squawka News (@SquawkaNews) January 2, 2020
Roberto Firmino finished second and Neymar third. pic.twitter.com/3JJ8gtRzxj
وعلى المستوى الفردي، احتكر أليسون كل الجوائز الممكنة المقدمة للحراس لعام 2019 بحصوله على جائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا، وأفضل حارس في العالم من قبل "الفيفا"، وأفضل حارس في العالم المقدمة من "فرانس فوتبول"، وأفضل حارس في كوبا أمريكا، وأفضل حارس في "البريميرليغ".
المصدر: وكالات