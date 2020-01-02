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أليسون بيكر يتوج بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019

الرياضة

أليسون بيكر يتوج بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019
AFP Juan MABROMATA
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توج البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019، وهي جائزة تمنح لأفضل لاعب برازيلي في القارة العجوز.

وجاء في المركز الثاني روبرتو فيرمينو زميل بيكر في "الريدز"، فيما حل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث.

وأصبح أليسون أول حارس في التاريخ يفوز بجائزة السامبا الذهبية.

وتألق أليسون عام 2019، وساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بثلاث بطولات قارية، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج بلقب كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.

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وعلى المستوى الفردي، احتكر أليسون كل الجوائز الممكنة المقدمة للحراس لعام 2019 بحصوله على جائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا، وأفضل حارس في العالم من قبل "الفيفا"، وأفضل حارس في العالم المقدمة من "فرانس فوتبول"، وأفضل حارس في كوبا أمريكا، وأفضل حارس في "البريميرليغ".

المصدر: وكالات

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