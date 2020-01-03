حارس مرمى يوفنتوس يعود إلى ناديه السابق (فيديو)

رحل حارس المرمى ماتيا بيرين عن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، عائدا إلى ناديه السابق جنوى متذيل ترتيب الدوري على سبيل الإعارة.

وجاء في بيان لـ"السيدة العجوز" على موقعه الإلكتروني: "أمضى معنا موسما أحرز خلاله لقب الدوري ولقب كأس السوبر الإيطالية، بهذين الإنجازين، يودع ماتيا بيرين يوفنتوس لمواصلة مسيرته الكروية مع جنوى".

من جهته، أفاد جنوى بأن الحارس البالغ 27 عاما التحق بصفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، عائدا إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه في 148 مباراة بين العامين 2013 و2018 حين انضم إلى يوفنتوس.

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وتراجع بيرين في سلم خيارات مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري هذا الموسم خلف البولندي فويشيخ تشيشني وأسطورة الكرة الإيطالية جانلويجي بوفون، عقب عودة الأخير إلى الفريق هذا الموسم، بعدما أمضى موسم 2018-2019 مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ انضمامه إلى يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو في صيف 2018، خاض بيرين تسع مباريات فقط، كانت كلها في الموسم الماضي.

ويحتل جنوى المركز العشرين الأخير في ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة فقط من 17 مباراة، حقق خلالها فوزين وخمسة تعادلات و10 هزائم.

وأبرم جنوى في يوم واحد ثلاثة اتفاقات لعودة لاعبين سابقين إلى صفوفه، فإضافة إلى بيرين، أعلن النادي الإيطالي الشمالي التعاقد مع لاعب خط الوسط السويسري فالون بهرامي بانتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق سيون السويسري ومهاجم بولونيا ماتيا ديسترو المهاجم السابق لروما.

المصدر: "أ ف ب"