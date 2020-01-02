 
مباشر
عاجل
جلسة طارئة لمجلس النواب يوم السبت لمناقشة التدخل التركي في ليبيا

صلاح ومحرز وماني يجتمعون في طائرة واحدة

الرياضة

صلاح ومحرز وماني يجتمعون في طائرة واحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n060

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لتقل كلا من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول، والجزائري رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتى.

ويتنافس الثلاثي، صلاح وماني ومحرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019، في الحفل الذي سيقام في مدينة الغردقة المصري في 7 يناير الجاري.

ويأتي قرار "الكاف" لتأمين راحة النجوم الثلاثة، والعمل على توفير أفضل الظروف لهم من أجل الاحتفال بهم وعدم المساس بجاهزيتهم مع أنديتهم وضمان عدم إرهاقهم.

إقرأ المزيد
تعرف على القوائم النهائية لجوائز 2019 للاتحاد الإفريقي
تعرف على القوائم النهائية لجوائز 2019 للاتحاد الإفريقي

وستنقل الطائرة الثلاثي المذكور من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل مباشرة إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم إلى إنجلترا عقب انتهاء الحفل مباشرة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما