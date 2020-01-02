صلاح ومحرز وماني يجتمعون في طائرة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لتقل كلا من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول، والجزائري رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتى.

ويتنافس الثلاثي، صلاح وماني ومحرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019، في الحفل الذي سيقام في مدينة الغردقة المصري في 7 يناير الجاري.

ويأتي قرار "الكاف" لتأمين راحة النجوم الثلاثة، والعمل على توفير أفضل الظروف لهم من أجل الاحتفال بهم وعدم المساس بجاهزيتهم مع أنديتهم وضمان عدم إرهاقهم.

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وستنقل الطائرة الثلاثي المذكور من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل مباشرة إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم إلى إنجلترا عقب انتهاء الحفل مباشرة.

المصدر: وكالات