تعرف على القوائم النهائية لجوائز 2019 للاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية لجوائزه لعام 2019 وجاءت على الشكل التالي:

وتواجد في القائمة النهائية لأفضل لاعب لعام 2019، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وينافسه كل من زميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

كما شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب "داخل إفريقيا" لعام 2019، تواجد طارق حامد من الزمالك المصري، وأنيس البدري من الترجي التونسي، والجزائري يوسف بلايلي لاعب السد القطري.

وبالنسبة لقائمة أفض مدرب لعام 2019 رشح " الكاف" كل من: إليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، وجمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.

Africa’s Men’s Coach of the Year will be chosen from one of these 3⃣!



🇸🇳 @coachalioucisse - @FootballSenegal

🇩🇿 Djamel Belmadi - @LesVerts

🇹🇳 Moïne Chaâbani - @ESTuniscom



All established managers but who will take home the prize? 🤔 #CAFAwards2019pic.twitter.com/jhknvuh0kP — CAF (@CAF_Online) December 22, 2019

وجاءت القوائم النهائية لباقي الجوائز التي أعلن عنها "الكاف" كالآتي:

أفضل منتخب لفئة الرجال: الجزائر، السنغال، مدغشقر.

أفضل منتخب لفئة السيدات: الكاميرون، جنوب إفريقيا، نيجيريا.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة المصرية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019 في الـ7 من يناير العام المقبل.

المصدر: twitter\CAF