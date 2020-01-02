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لأول مرة في السعودية.. مسابقة للرماية بالقوس من ظهور الخيل

الرياضة

لأول مرة في السعودية.. مسابقة للرماية بالقوس من ظهور الخيل
Reuters Fahad Shadeed
حصان عربي - أرشيف
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وافق أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، على إقامة مسابقة تنافسية بين فرسان الرماية السعوديين، في ضوء المشاركة ببطولات خارجية، وتحقيق مراكز متقدمة في رياضة الفروسية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المسابقة ينظمها "مربط بدر للخيل العربية الأصيلة"، بقيادة مالك المربط بدر بن عبد الله العلي، فارس القدرة والتحمل والمدرب المعتمد من الاتحاد السعودي للفروسية والرماية، وصاحب العديد من المشاركات والإنجازات في الفروسية بعدة محافل.

وستقام مسابقة الرماية بالقوس من على ظهور الخيل بالحديقة المركزية بالمدينة المنورة يوم السبت المقبل الموافق للرابع من يناير الجاري، وتعتبر من الفعاليات المهمة في المملكة، لجذب الشباب لممارسة رياضات الفروسية والابتعاد عن ضياع الوقت في الممارسات الضارة والأوقات المهدرة.

وشددت "وكالة فرسان الجياد العربية"، على الفوائد الجلية لمثل هذه الرياضات، ومنها اللياقة البدنية والمهارة الجسدية، وزيادة نسبة الذكاء الانفعالي وضبط النفس، وكذلك تنمية القدرة على تحديد الهدف والقدرة العامة على التركيز.

ودعت الوكالة الجميع للمشاركة والحضور والمساهمة في هذه الفعالية، نظرا لأهميتها.

المصدر: "سبق"

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