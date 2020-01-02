آل الشيخ يرد على أنباء عن عودته لرئاسة الأهلي المصري الشرفية

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على الأنباء التي دارت حول عودته للرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، بعد زيارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لمنزله.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".



وتابع: "زيارة ودية وشرف بيت أخوه للاطمئنان على صحتي، قمنا بجولة في موسم الرياض".



وأضاف: "سأخضع قريبا لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، دعوته (محمود الخطيب) لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص".



وأكد "الأجواء كانت ودية وأخوية، ولم نتطرق لأي أمر رياضي، أنا الآن واحد من الجمهور، القرار عند محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط".



وختم "بالتوفيق لنادي القرن. الأهلي أكبر فريق في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تناقلت، عن عقد آل الشيخ جلسة مع الخطيب، على هامش تأدية رئيس النادي الأهلي مناسك العمرة، وتم الاتفاق على منحه الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي مرة أخرى.

ووصل رئيس النادي الأحمر إلى السعودية الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين قبل أن يلبي دعوة آل الشيخ.

المصدر: facebook\Turkialalshik