5 أرقام قياسية قد يحققها رونالدو في 2020

استمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كتابة تاريخ كرة القدم لأكثر من عقد من الزمن، ولديه الفرصة لتحطيم بعض الأرقام القياسية الجديدة في عام 2020.

فما هي الأرقام التي يمكن أن يحطمها في الأشهر الـ 12 المقبلة؟

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس

يأمل المهاجم البالغ 34 عاما في قيادة يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الثالث على التوالي والأول له منذ عام 1996.

وحقق رونالدو بطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، 4 مرات مع فريقه السابق ريال مدريد، ومرة مع ناديه الأسبق مانشستر يونايتد.

ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة "للدون" الفوز بالبطولة مع 3 أندية مختلفة والوصول للرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد فرانشيسكو خينتو، الذي حقق اللقب 6 مرات.

أكثر لاعب يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

يتساوى رونالدو مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في دوري أبطال أوروبا"التشامبيونزليغ" بواقع 8 مرات، وأمامه فرصة للتفوق على نجم برشلونة.

أول لاعب يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي

يحتل رونالدو حاليا المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، وأمامه فرصة لتعويض ما فشل به الموسم الماضي في موسمه الأول بإيطاليا، ليصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

Football ruckus : Possible records Ronaldo could break in 2020 https://t.co/HU25z0LBirpic.twitter.com/OHX8K8egRG — footballruckus (@footballruckus) January 2, 2020

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ولا تقتصر الفرصة أمام رونالدو لتحقيق الإنجازات والأرقام القياسية على مستوى الأندية، بل سيكون أمامه المجال مفتوحا على الصعيد الدولي رفقة منتخب بلاده.

أفضل هداف لبطولة أمم أوروبا

سجل "صاروخ ماديرا" 9 أهداف مع منتخب البرتغال في مشاركاته الأربع الماضية في بطولة أمم أوروبا، ما جعله يتساوى مع ميشيل بلاتيني كأفضل هداف في البطولة.

وإذا ما أحرز رونالدو أي هدف في بطولة يورو 2020، سينفرد بلقب أفضل هداف في تاريخ البطولة.

أفضل هداف دولي في التاريخ

يملك رونالدو في رصيده 99 هدفا دوليا، خلف الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف دولية. ويأمل النجم البرتغالي في الوصول للرقم الدولي الأبرز في عام 2020.

المصدر: footballruckus.org