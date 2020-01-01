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نتائج استفتاء RT لأفضل لاعب عربي عام 2019

الرياضة

نتائج استفتاء RT لأفضل لاعب عربي عام 2019
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzyd

تصدر الدولي الجزائري، رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استفتاء موقع RT، لأفضل لاعب كرة قدم عربي في العام 2019.

وجاء محرز في المركز الأول، بعدما تحصل على نسبة 57% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، متفوقا على المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، الذي حل ثانيا، بحصوله على 22% من الأصوات، فيما احتل السوري، عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، المركز الثالث، بنيله 7% من الأصوات.

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وحل العراقي، مهند علي، لاعب الدحيل القطري في المركز الرابع (4% من الأصوات)، والسعودي، سالم الدوسري، مهاجم نادي الهلال السعودي، في المرتبة الخامسة (3% من الأصوات).

وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 24854 شخصا من مختلف دول العالم.

المصدر: RT

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