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سين كارا.. من عالم المصارعة إلى كرة القدم

الرياضة

سين كارا.. من عالم المصارعة إلى كرة القدم
Globallookpress Panoramic
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أعلن وولفرهامبتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تعيين المصارع المكسيكي الشهير "سين كارا"، في منصب مدير قسم التطوير الدولي في النادي.

وبعد مغادرة "سين كارا" لحلبة WWE، اتضحت وجهته المقبلة حيث سيبدأ العمل في تاريخ 1 يناير 2020 كمدير للتطوير الدولي لنادي وولفرهامبتون.

ونشر النادي بيانا رسميا على موقعه باللغة الإسبانية جاء فيه: "يسرنا أن نعلن عن انضمام سينتا دي أورو (سين كارا) لفريقنا في منصب مدير التطوير الدولي".

وكانت WWE للمصارعة الحرة الترفيهية قد أعلنت عن انتهاء التعاقد مع "سين كارا"، الذي نشر هو أيضا تغريدة يؤكد فيها أن نال الاستغناء الخاص به من الكيان WWE المتخصص في عالم الترفيه، في التاسع من شهر ديسمبر الجاري.
المصدر:وكالات 

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