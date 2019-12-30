الرابطة الدولية للصحافة الرياضية: ميسي أفضل رياضي وليفربول أفضل فريق عام 2019

أعلنت الرابطة الدولية للصحافة الرياضية "AIPS" اليوم الاثنين، عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل رياضي لعام 2019 بحسب الاستفتاء الذي شارك به 331 صحفيا من 102 دولة.

وفاز الساحر الأرجنتيني بلقب رياضي العام بعد حصده 13.11% من الأصوات (394 صوتا)، وتلاه العداء الكيني إليود كيبتشوجي في المرتبة الثانية برصيد 361 صوتا، 12.01%، وجاء في المركز الثالث لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال برصيد 9.38 % (282 صوتا).

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع برصيد 240 صوتا (7.98%).

.@Simone_Biles and Lionel Messi have been named the best athletes of 2019 by AIPS!

331 journalists from 102 countries voted for the Champions of 2019.

Earlier @LFC was announced the Best Team & @IAAFDoha2019, the Best Press Facility!



🔗https://t.co/wTymFBFj5U by @MariaPiaBeltra2pic.twitter.com/Ija4obZjze — AIPS (@AIPSmedia) December 30, 2019

وفي فئة الإناث، فازت لاعبة الجمباز الأمريكية سيموني بيليز بالاستفتاء برصيد 452 صوتا (15.04%).

Liverpool voted team of 2019 by @AIPSmedia members from around the world https://t.co/rgOEcqt9kPpic.twitter.com/Gfp1KpmNIp — James Nalton (@JDNalton) December 30, 2019

وفاز ليفربول بلقب فريق العام بعد حصده 908 أصوات (30.21%).

Esta es la lista de los mejores equipos del 2019 según la votación hecha por distintos periodistas que forman la @AIPSmedia. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién falta? pic.twitter.com/cZEOrve8OL — The Line Breaker (@thelinebreaker_) December 30, 2019

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المصدر: aipsmedia.com