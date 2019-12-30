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الرابطة الدولية للصحافة الرياضية: ميسي أفضل رياضي وليفربول أفضل فريق عام 2019

الرياضة

الرابطة الدولية للصحافة الرياضية: ميسي أفضل رياضي وليفربول أفضل فريق عام 2019
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أعلنت الرابطة الدولية للصحافة الرياضية "AIPS" اليوم الاثنين، عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل رياضي لعام 2019 بحسب الاستفتاء الذي شارك به 331 صحفيا من 102 دولة.

وفاز الساحر الأرجنتيني بلقب رياضي العام بعد حصده 13.11% من الأصوات (394 صوتا)، وتلاه العداء الكيني إليود كيبتشوجي في المرتبة الثانية برصيد 361 صوتا، 12.01%، وجاء في المركز الثالث لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال برصيد 9.38 % (282 صوتا).

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع برصيد 240 صوتا (7.98%).

وفي فئة الإناث، فازت لاعبة الجمباز الأمريكية سيموني بيليز بالاستفتاء برصيد 452 صوتا (15.04%).

وفاز ليفربول بلقب فريق العام بعد حصده 908 أصوات (30.21%).

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المصدر: aipsmedia.com

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