طباخ تركي شهير يقدم لبنزيما شرائح لحم مطلية بالذهب (فيديو)

ظهر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في مطعم الطباخ التركي الشهير "نصرت"، وهو يتناول شرائح لحم من نوع خاص.

ونشر بنزيما، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديو وهو يقطع شرائح اللحم المطلية بالذهب، بجوار "نصرت"، وذلك في أحد المطاعم الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية.

ويتواجد بنزيما حاليا في دبي، للاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس"، في ظل توقف مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، والمنافسات الأوروبية.

ويقدم بنزيما أداء رائعا هذا الموسم مع ريال مدريد، حيث سجل له 12 هدفا في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

المصدر: وكالات