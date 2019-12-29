شاهد.. سواريز يلعب حارسا لمرمى منتخب الأوروغواي ويتصدى لكرة ببراعة

شارك المهاجم لويس سواريز نجم فريق برشلونة، في المباراة التكريمية بمناسبة اعتزال زميله السابق في منتخب الأورغواي، دييغو فورلان، التي جرت في العاصمة مونتيفيديو.

Luis Suarez en el arco >>> pic.twitter.com/miPsEo7y6p — april🇺🇾 (@greedyera) 29 Aralık 2019

وخطف سواريز الأضواء بارتدائه قميص حارس المرمى والقفازات ودافع عن مرمى منتخب بلاده، وحرم في إحدى اللقطات زميله فورلان من تسجيل هدف بتصديه لتسديدة قوية ببراعة.

Luis Suarez atajando es todo lo que está bien pic.twitter.com/C1Mv2Lmj2Z — april🇺🇾 (@greedyera) 29 Aralık 2019

يذكر أن لويس سواريز تقمص شخصية الحارس وربما قام بأغلى تصد في حياته، عندما أنقذ منتخب بلاده من الهزيمة، أما نظيره الغاني في مونديال جنوب إفريقيا 2010، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني، بتصديه بيديه لكرة على خط المرمى، ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة.

ولكن المهاجم الغاني أسمواه جيان أهدر ركلة الجزاء حينها، ليخسر بلاده بعد ذلك بركلات الترجيح (2-4)، ويبلغ منتخب الأوروغواي الدور قبل النهائي للمونديال.

وضحى سواريز بنفسه من أجل أن يقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم، حيث خسر (2-3) أمام هولندا، لكن في غياب سواريز المعاقب.

المصدر: وكالات