القناص كين يحفظ ماء وجه مورينيو

نجا توتنهام من الهزيمة أمام متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفه نورويتش سيتي (2-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله اللاعب البوسني، ماريو فرانتشيتش، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول. ورد الدنماركي كريستيان إيركسن بهدف التعادل لتوتنهام، في الدقيقة (55). وتقدم نورويتش سيتي مرة أخرى بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الإيفواري سيرج أورييه، في الدقيقة 61 خطأ في مرماه.

وأنقذ المهاجم هاري كين كتيبة "السبيرز" تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل الثاني له متأخرا من ضربة جزاء، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كارو رود".

واكتفى توتنهام بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 30 نقطة، وبقي في المركز الخامس على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

بينما رفع نورويتش سيتي رصيده إلى 13 نقطة، ويقبع في المركز الأخير.

المصدر: RT