تطور جديد في الدعوى القضائية السعودية ضد قطر

أعلنت محكمة سعودية اليوم الأربعاء، أن يوم الثاني عشر من فبراير المقبل، سيكون موعدا للنظر في الدعوى المقامة ضد شركة مملوكة لشبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

وتتعلق الدعوى المقامة ضد شركة "الأولى الرائدة للتجارة"، المملوكة لشبكة قنوات "بي إن سبورت" بممارسات احتكارية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وجاء القرار نظرا لتغيب المهتمين بشأن الدعوى، ولعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المهتمين في مكان إقامتهم الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وهو يوم الأربعاء 12 فبراير المقبل، في الساعة العاشرة صباحا.

وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية في 20 أغسطس 2018، قرارا بإلغاء ترخيص شركة مجموعة "بي إن سبورت - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الممنوح لها في المملكة نهائيا، مع إلزامها بغرامة مالية قدرها 2.66 مليون دولار.

كما ألزمت الهيئة السعودية "بي إن سبورت"، برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة للمخالفات المحررة ضدها.

وجاء هذا بسبب تلقيها عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين، ضد المجموعة لإخلالها بقواعد المنافسة في السعودية، بحسب الهيئة.

المصدر: وكالات