ريال مدريد يصدم بوغبا

كشف تقرير إسباني أن ريال مدريد الإسباني أخبر نجم مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا، عبر وكيله الإيطالي مينو رايولا بأنه لا يفكر في التوقيع معه الشهر المقبل في الميركاتو الشتوي.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الملكي يعتقد أنه ليس في حاجة ماسة للتوقيع مع متوسط ميدان جديد، خاصة مع تألق الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي وتحسن مستوى لاعبي خط وسط الفريق، بالإضافة إلى تقديم بعض المعارين مردود مميز مثل النرويجي مارتين أوديغارد.

La Navidad de Paul Pogba no será blanca https://t.co/lSWocS3WmD Por @jfelixdiaz — MARCA (@marca) December 21, 2019

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وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات دفعت "الميرينغي" للتركيز في البحث عن تعزيزات مستقبلية لا تشمل بوغبا.

يذكر أن بوغبا لم يلعب أي مباراة مع "الشياطين الحمر" منذ ثلاثة أشهر بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وشارك بوغبا خلال الموسم الجاري في 6 مباريات فقط، ولم يسجل أي هدف، وصنع هدفين، وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات