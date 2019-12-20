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بالفيديو.. نجم المنتخب البرازيلي يغني بالعربية مع تامر حسني "يولع الدنيا"

الرياضة

بالفيديو.. نجم المنتخب البرازيلي يغني بالعربية مع تامر حسني
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نشر داني ألفيس نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فيديو يجمعه مع المطرب المصري تامر حسني.

ويظهر في الفيديو ألفيس وهو يغني بالعربية، ويقول: "عايزين نولع الدنيا"، وهي جزء من أغنية لتامر حسني الذي ساعده بالغناء.

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ويقوم ألفيس رفقة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز بزيارة لمصر، وقاما في الأيام الماضية بالعديد من الجولات لآثار مصر العريقة كالأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار سقارة.

المصدر: إنستغرام

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