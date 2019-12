بالفيديو.. نجم المنتخب البرازيلي يغني بالعربية مع تامر حسني "يولع الدنيا"

View this post on Instagram

Gracias Egipto por el cariño, por el respecto y por todo el cuidado todo estos días.... toda la experiencia proporcionada por vuestra historia será guardado para siempre. Ustedes saben lo cuánto amo la música y no podría despedirme de ustedes sin apreciar vuestra buena música através de ese fenómeno @tamerhosny. Thank you too @tamerwagihsalem and your dear wife for everything!! #GoodCrazymood🤪 #WeLoveEgipto😜 #WeLoveMusic👅