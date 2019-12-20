بالفيديو.. نجم المنتخب البرازيلي يغني بالعربية مع تامر حسني "يولع الدنيا"
نشر داني ألفيس نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فيديو يجمعه مع المطرب المصري تامر حسني.
ويظهر في الفيديو ألفيس وهو يغني بالعربية، ويقول: "عايزين نولع الدنيا"، وهي جزء من أغنية لتامر حسني الذي ساعده بالغناء.
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Gracias Egipto por el cariño, por el respecto y por todo el cuidado todo estos días.... toda la experiencia proporcionada por vuestra historia será guardado para siempre. Ustedes saben lo cuánto amo la música y no podría despedirme de ustedes sin apreciar vuestra buena música através de ese fenómeno @tamerhosny. Thank you too @tamerwagihsalem and your dear wife for everything!! #GoodCrazymood🤪 #WeLoveEgipto😜 #WeLoveMusic👅
ويقوم ألفيس رفقة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز بزيارة لمصر، وقاما في الأيام الماضية بالعديد من الجولات لآثار مصر العريقة كالأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار سقارة.
المصدر: إنستغرام