بالصور.. جولة نجم المنتخب البرازيلي وزوجته في المتحف المصري

زار لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، المتحف المصري بالتحرير وكان في استقبالهما صباح عبدالرازق مدير عام المتحف.

وقالت عبدالرازق، إن الزيارة تضمنت جولة لآثار الدولة القديمة وآثار يويا وتويا والملك الصغير توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية.

وقد أبدى ألفيس إعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له ولزوجته داخل قاعات المتحف.

RT

RT

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بذلك ينضم داني ألفيس لقائمة نجوم كرة القدم الذين زاروا مصر لأسباب مختلفة، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو، والإسباني تشافي هيرنانديز، والبرتغالي جوزيه مورينيو، والهولندي باتريك كلويفرت، والإسباني كارليس بويول، وغيرهم من المشاهير.

المصدر: RT