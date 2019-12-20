وزير خارجية البحرين مع كأس "خليجي 24": ما تغلبونه

نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، صورا وهو يحمل كأس بطولة "خليجي 24" التي فاز فيها منتخب بلاده، واستضافتها العاصمة القطرية، الدوحة.

وأرفق بن أحمد تغريدته على صفحته بموقع "تويتر" تعليقا، كتب فيه: "تحية للفريق الأحمر... ما تغلبوووووونه".

وهذه المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج ويتوج باللقب، بعدما خسر في أربع نهائيات واحتل فيها مركز الوصافة.

تحية للفريق الأحمر ... ما تغلبوووووونه 🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭 pic.twitter.com/5LJqodopSo — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 19, 2019

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان المنتخب البحريني قد تغلب على نظيره السعودي بهدف نجم المنتخب محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 وذلك في نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" التي استضافتها قطر بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري، وقام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتسليم الكأس لأعضاء المنتخب البحريني.

المصدر: twitter\khalidalkhalifa