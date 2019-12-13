 
مباشر
عاجل
مظاهرات في لندن رفضا لنتائج الانتخابات البرلمانية

متاعب ليفربول تتزايد بإصابة لاعب جديد

الرياضة

متاعب ليفربول تتزايد بإصابة لاعب جديد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw7r

أكد مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، أن مدافعه الدولي الكرواتي ديان لوفرين، سيغيب عن مواجهة واتفورد، غدا السبت، بسبب إصابة عضلية دون أن يحدد موعد عودته للملاعب.

وقال المدرب الألماني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "ديان سيغيب عن مباراة واتفورد بسبب مشكلة عضلية تبدو أكثر خطورة من إصابته الأخيرة. لا يمكن تحديد موعد عودته للملاعب. نعاني من مشاكل".

إقرأ المزيد
أول تعليق لكلوب على إهدار صلاح الفرص السهلة وتسجيل
أول تعليق لكلوب على إهدار صلاح الفرص السهلة وتسجيل "المستحيل"

وأوضح كلوب، أن فريقه بات يملك مدافعين اثنين فقط (مع غياب المدافع الآخر الكاميروني جويل ماتيب بسبب إصابة في الركبة)، هما الهولندي فيرغيل فان دايك، والإنجليزي جو غوميز، وسيشاركان على الأرجح أمام متذيل الترتيب (واتفورد) غدا السبت.

وتابع: "وجود مدافعين فقط في مركز قلب الدفاع أمر يدعو للقلق، رغم أنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذا الموقف. العام الماضي لعب فابينيو في إحدى المباريات كقلب دفاع لكن لسوء الحظ هو أيضا مصاب".

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي الوصيف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حلول صندوق النقد الدولي "لإنقاذ" لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية