أول تعليق لكلوب على إهدار صلاح الفرص السهلة وتسجيل "المستحيل"

أشاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بلاعبه محمد صلاح، بعدما أظهر ثقته في نفسه، رغم إهداره مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة ليقود حامل اللقب للتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وجمعت ليفربول بمضيفه سالزبورغ: "لقد لعب (صلاح) بشكل رائع، ولم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل، لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جدا".

وأضاف المدرب الألماني "الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلا. هذا هدف صعب جدا لكنها لمسة رائعة".

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وفاز ليفربول 2-0 على سالزبورغ، ليتصدر المجموعة الخامسة في دوري الأبطال، حيث افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني بقدمه اليمنى رغم تسديد الكرة من زاوية ضيقة.

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وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم، ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفا مع النادي في دوري الأبطال.

المصدر: رويترز