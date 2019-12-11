 
مباشر

أول تعليق لكلوب على إهدار صلاح الفرص السهلة وتسجيل "المستحيل"

الرياضة

أول تعليق لكلوب على إهدار صلاح الفرص السهلة وتسجيل
AFP BARBARA GINDL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvn7

أشاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بلاعبه محمد صلاح، بعدما أظهر ثقته في نفسه، رغم إهداره مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة ليقود حامل اللقب للتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وجمعت ليفربول بمضيفه سالزبورغ: "لقد لعب (صلاح) بشكل رائع، ولم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل، لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جدا".

وأضاف المدرب الألماني "الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلا. هذا هدف صعب جدا لكنها لمسة رائعة".

إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "الفرعون" صلاح يسجل هدفا من "خرم الإبرة" في دوري الأبطال

وفاز ليفربول 2-0 على سالزبورغ، ليتصدر المجموعة الخامسة في دوري الأبطال، حيث افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني بقدمه اليمنى رغم تسديد الكرة من زاوية ضيقة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. صلاح يقود قاطرة ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال
بالفيديو.. صلاح يقود قاطرة ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم، ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفا مع النادي في دوري الأبطال.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناشط سعودي: عليك زيارة طبيب نفسي إذا كنت تداوم مع بنات ولا تتحرك فيك غرائز!