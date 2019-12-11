شاهد.. "الفرعون" صلاح يسجل هدفا من "خرم الإبرة" في دوري الأبطال

سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفا رائعا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه سالزبورغ النمساوي، ضمن الجولة السادسة الأخيرة لدور مجموعات "التشامبيونزليغ" أمس الثلاثاء.

وعند الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء، وبعد دقيقة واحدة فقط على تسجيل "الريدز" لهدفهم الأول عن طريق الغيني نابي كيتا، استغل صلاح ارتباك أحد مدافعي سالزبورغ في إعادة الكرة لحارس مرماه، فخطفها وراوغ الحارس ببراعة وسدد بدقة من زاوية صعبة للغاية في الشباك، معلنا تعزيز النتيجة بهدف ثان.



يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، ليتأهل "الريدز" إلى دور الـ16 متصدرا المجموعة الخامسة بـ13 نقطة، تاركا المركز الثاني لنابولي (12 نقطة)، الذي انتزع بطاقة التأهل الثانية بفوزه على ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة.



في المقابل، تجمد رصيد سالزبورغ عند 7 نقاط في المركز الثالث، وانتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي، بينما تذيل جينك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، وخرج خاوي الوفاض من البطولة.

المصدر: sportbox