رفع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، دعوى قضائية جديدة ضد برشلونة طالب فيها إدارة النادي، بمبلغ 3.5 مليون يورو، لعدم دفع جزء من راتبه، عندما غادر إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وبحسب صحيفة "إلموندو" الإسبانية، فإن نيمار اتهم النادي الكتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه للنادي الباريسي.

وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية سابقة ضد برشلونة، لعدم حصوله على 26 مليون يورو مكافأة تجديد عقده كاملة في صيف 2017، رغم أنه انتقل عقب أسابيع قليلة إلى سان جيرمان، وبدوره قام البارسا برفع شكوى ضد اللاعب البرازيلي باعتبار أنه رحل عقب موسم واحد فقط من التجديد.

Parece que la relación entre el Barcelona y Neymar ha llegado a un punto de quiebre. El brasileño demandó a su ex club, el mismo que luchaba por tenerlo de vuelta temporada a temporada.https://t.co/D3djdpD9bk — Futbolperuano.com (@futbolperuanoTR) December 13, 2019

وربما يتسبب هذا التصرف في استحالة عودة اللاعب البالغ 27 عاما إلى " الكامب نو" معقل برشلونة.

يذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل من البارسا إلى "حديقة الأمراء" صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة.

المصدر: وكالات