راموس يقدم اقتراحا لإشعال المنافسة بين رونالدو وميسي

قدم قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، اقتراحه بشأن منح جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتوبول" نهاية كل عام لأفضل لاعب في العالم.

وقال راموس، خلال مشاركته في برنامج "TUDN" الذي يقدمه إيفان زامورانو نجم "الميرنغي" السابق: "يمكنهم ابتكار كرة ذهبية جديدة تقتصر المنافسة عليها بين رونالدو وميسي، وتكون منفصلة تماما عن الجائزة التي سيتنافس عليها بقية اللاعبين.. في النهاية سيكون ذلك أفضل لكرة القدم".

Let's create a Ballon d'Or just for Messi and Ronaldo - Ramoshttps://t.co/6m7HA8FSF7 — AS English (@English_AS) December 10, 2019

وتوج ميسي بالكرة الذهبية لعام 2019، للمرة السادسة في مسيرته، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة المرموقة، بعدما فض الشراكة مع غريمه رونالدو، صاحب الخمس كرات.

ويستعد راموس مع ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج البلجيكي غدا الأربعاء، لحساب الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وستكون مواجهة الغد مباراة تحصيل حاصل للفريق الملكي، الذي انتزع في الجولة الماضية بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، فيما يتطلع كلوب بروج للفوز للحفاظ على مركزه الثالث، الذي سيمكنه من التحول للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: championat.com