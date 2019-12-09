فريق أوروبي يطرد لاعبا تسبب في حمل ابنة الرئيس

ذكرت تقارير إعلامية، أن فريقا ينشط في دوري الدرجة الثانية السلوفيني لكرة القدم، طرد لاعبا نيجيريا من صفوفه لتسببه في حمل ابنة رئيس النادي.

ونقل موقع "غانا سوكر" تصريحات عن اللاعب، الذي تم حجب اسمه قوله، إنه طرد بسبب "سوء سلوك جسيم وعدم انضباط"، نتيجة الحمل الذي أعلن مسؤوليته الكاملة عنه.

وقال اللاعب النيجيري، إنه يفكر في اتخاذ إجراء قانوني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مزاعم الفريق السلوفيني بأنه تجاوز الحدود المحددة للاعبين في النادي.

Slovenian team sacks Nigerian player for impregnating club President's daughter https://t.co/WkO4LTMpLipic.twitter.com/GxVgpBDyzG — Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) December 9, 2019

يذكر أن هناك 4 لاعبين نيجيريين ينشطون في أندية دوري الدرجة الثانية السلوفيني هم، بيدى أوسوجى، وتيميتوب نيلسون، وجيرالد تشيوك، وسليمان أديوجا، لكن لم يتبين بعد من منهم معني في قضية حمل بنت الرئيس.

المصدر: وكالات