السعودية تواجه البحرين في نهائي "خليجي 24" على الأراضي القطرية.. التشكيلة الأساسية

تتجه الأنظار اليوم الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، إلى ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيستضيف نهائي "خليجي 24" بين منتخبي السعودية والبحرين.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيلة الأساسية التالية "للأخضر" لمواجهة نظيره البحريني:

في المقابل، وضع البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "الأحمر" لمواجهة المنتخب السعودي:

وتستضيف قطر النسخة الـ24 من كأس الخليج بين 26 نوفمبر الماضي والثامن من ديسمبر الجاري.

ويسعى الأخضر السعودي للفوز بلقبه الخليجي الرابع، بعد أعوام 1994 بالإمارات و2002 بالسعودية و2003 بالكويت، بينما جاء وصيفا في 6 نسخ.

فيما يسعى الأحمر البحريني لإحراز اللقب الخليجي لأول مرة في تاريخه، وكان أكبر إنجازاته مركز الوصافة في 4 مناسبات.

المصدر: RT