أمير قطر يقرر حضور نهائي كأس "الخليج 24" بين السعودية والبحرين وتتويج الفائزين

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيحضر نهائي بطولة كأس "الخليج 24" بين منتخبي السعودية وقطر.

ونقلت وكالة "قنا" القطرية الرسمية عن الديوان الأميري، أن الشيخ تميم قرر حضور المباراة النهائية لكأس "الخليج 24" لكرة القدم، والتي ستجري مساء اليوم الأحد بين السعودية والبحرين.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر سيتوج الفائزين في المباراة التي ستقام في ملعب عبد الله بن خليفة التابع لنادي "الدحيل" الرياضي.

وسبق أن حضر آل ثاني افتتاح منافسات كأس "الخليج 24"في ملعب خليفة الدولي، وأعقبت الحفل المباراة الأولى التي جمعت المنتخب القطري بنظيره العراقي وانتهت بفوز العراق بنتيجة 2-1.

ويلتقي المنتخبان السعودي والبحريني بحثا عن التتويج باللقب الخليجي، إذ تسعى السعودية للفوز باللقب الرابع في تاريخها، فيما يطمح المنتخب البحريني إلى التتويج بأول لقب في سجله بالبطولة.

وتأتي استضافة قطر هذه البطولة في الوقت الذي يستمر فيه، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

المصدر: قنا + وكالات