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ظهور ولي عهد السعودية في النزال "التاريخي" بالدرعية يثير مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو+ صور)

الرياضة

ظهور ولي عهد السعودية في النزال
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أثار الظهور المفاجئ لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، خلال نزال للملاكمة بين البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصول مكسيكية أندي رويز في الدرعية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطف بن سلمان الذي حرص على المشاركة في حدث تاريخي يقام لأول مرة على أراضي السعودية الأضواء.

وشاهد ولي عهد المملكة، جانبا من نزال الدرعية التاريخي، وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" متابعته للحدث الأهم بالملاكمة على مستوى العالم، واقفا على قدميه.

وكان ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جوشوا قد استعاد لقبه العالمي بفوزه على رويز بالنقاط في نزال مميز تفوق فيه بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه. 

ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF، والتي فقدها في يونيو الماضي بنيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة. 

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وأقيمت المباراة الثأرية في حلبة تتسع لـ15 ألف شخص، تم بناؤها لاستضافة الحدث في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض. 

وأصبح برصيد جوشوا بعد هذه المواجهة 23 فوزا، 21 منها بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة، بينما حقق رويز 23 فوزا، 22 بالقاضية، مقابل هزيمتين.

المصدر: "تويتر"

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