شاهد.. الفرحة الهستيرية لمدرب إيفرتون المؤقت بعد الفوز على تشيلسي

احتفل دونكان فيرغسون مدرب إيفرتون المؤقت بشكل هستيري أثناء تسجيل لاعبيه الأهداف في شباك تشيلسي في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3-1 في أول مباراة له في خلافة المقال ماركو سيلفا.

وسجل دومينيك كالفرت-ليوين هدفين بعدما أحرز ريتشارليسون هدف التقدم المبكر ليثبت صحة رأي المدرب فيرغسون في اللعب بطريقة 4-4-2 والخروج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

ورصدت الكاميرا احتفال دونكان مع جامعي الكرات المتواجدين بجوار مقاعد دكة بدلاء لاعبي إيفرتون، حتى أنه حمل أحد الأطفال من فرحته الكبيرة بالأهداف الثلاثة والأداء الرائع للاعبيه في أول مباراة له، بعد إقالة سيلفا عقب الخسارة أمام ليفربول 5-2 في "البريميرليغ".

وتواجد إيفرتون في منطقة خطر الهبوط للدرجة الأولى نتيجة سلسلة من النتائج السيئة، فكانت الفرحة كبيرة للاسكتلندي دونكان الذي وضع البرهان الأول على أنه رجل المهمات الصعبة لإنقاذ ناديه.

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وفي المؤتمر الصحفي لدونكان بعد انتهاء المباراة، قال إنه لن يستغل الفوز لكي يطلب البقاء في منصبه كمدرب دائم حتى نهاية الموسم.

وتقدم إيفرتون إلى المركز 14 برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، بينما بقي تشيلسي رابعا، وله 29 نقطة من 16 مباراة.

المصدر: "تويتر"