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تشيلسي يسقط بثلاثية أمام إيفرتون في "البريمير ليغ" (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يسقط بثلاثية أمام إيفرتون في
AFP Paul ELLIS
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سقط تشيلسي أمام مضيفه إيفرتون 1-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من البرازيلي ريتشارلسون في الدقيقة الخامسة ودومينيك كالفيرت ليوين هدفين في الدقيقتين 49 و84، بينما أحرز هدف تشيلسي الوحيد، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 52.

وهذا الانتصار، هو الأول لإيفرتون في الدوري بعد 3 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويرتقي إلى المركز الـ14، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 29 نقطة، في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: sportbox

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